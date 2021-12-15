В ЕС предлагают отказаться от долгосрочных газовых контрактов

Страны Евросоюза смогут быстрее перейти на "зеленую энергетику" если не будут связаны долгосрочными контрактами на импорт газа, сообщает Корреспондент.

Еврокомиссия предложила странам ЕС не продлевать долгосрочные контракты на импорт газа для ускорения перехода на "зеленую энергетику" и развитие рынка водорода. Об этом в среду, 15 декабря, говорится на сайте ЕК.

"Чтобы избежать блокирования Европы ископаемым природным газом и освободить больше места для чистых газов на европейском газовом рынке, Комиссия предлагает не продлевать долгосрочные контракты на неограниченный объем ископаемого природного газа после 2049 года", - говорится в сообщении .

Также Еврокомиссия предлагается ввести строгие правила в отношении выбросов метана, чтобы сократить их на 80% до 2030 года. Предполагается, что такие решения позволят странам-участницам ЕС противодействовать ценовым шокам на газовом рынке и сделать европейскую энергетическую систему более устойчивой.