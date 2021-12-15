В НБУ оценили инфляционные риски от тысячи Зеленского

Объем этой программы недостаточно большой, чтобы существенно стимулировать потребительский спрос, сообщает Лига.Финансы.

Выплата тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса не будет иметь эффекта на инфляцию. Об этом расскзал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Он напомнил, что на первом этапе на выплаты направят 8 миллиардов гривен.

"Это не тот объем программы, который может оказывать существенное влияние на инфляцию, потому что тысяча гривен на человека не сможет существенно стимулировать и без того высокий потребительский спрос. Также стоит учитывать, что потратить эти средства можно будет только на отдельные виды услуг, которые являются недостаточно загруженными сейчас и занимают очень незначительную долю в потребительском наборе", - пояснил Шевченко .

Согласно расчетам НБУ, влияние выплаты тысячи Зеленского на показатель годовой инфляции оценивается до 0,1%.