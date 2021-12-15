Декларацию о вступлении Украины в ЕС подписала еще одна страна

Словения подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины. Она стала седьмым государством, которое подписало этот документ, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Twitter президента Украины Владимира Зеленского.

"Словения стала 7-й страной, подписавшей декларацию о поддержке европейской перспективы Украины", - написал Зеленский .

Глава государства поблагодарил премьер-министра Словении Янеза Янша за твердую поддержку и помощь Украине. Зеленский также отметил, что в ходе встречи обсуждались совместные перспективные инвестиционные проекты.

В Офисе президента Украины уточнили, что подписание декларации происходило на полях саммита Восточного партнерства.