Дожди, туман и плюсовая температура: прогноз погоды на 16 декабря

Украина в ближайшие сутки снова рискует стать вторым Туманным Альбионом и намокнуть под новыми потоками дождя. При этом, дневная температура везде будет выше нуля, а в целом погода﻿ будет сырой и пасмурной, как в Лондоне.

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Итак, в четверг, 16 декабря, в большинстве регионов ожидается температура 1-4°С днем и от -2°С до 2°С ночью. На юге (кроме Запорожской области) будет немного теплее – 3-5°С днем и 0-2°С ночью. И теплее всего будет в Крыму – там обещают 5-7°С днем и 1-3°С ночью.

Дожди 16 декабря с большей вероятностью ожидаются на западе и на севере страны, а также местами в центре (в частности, зальет Киевскую и Житомирскую область). Также возможны дожди на юге и в Крыму. Во многих областях ожидается гололедица. В центре, на западе, на востоке и в Крыму возможен туман, видимость 200-500 м.

Средняя скорость ветра на юге, на западе и на севере страны ожидается на уровне 11-22 км/час, в Одесской области местами возможны шквалы до 25 км/час. В центре ветер будет умеренным – 7-18 км/час. И наименее ветрено будет на востоке и в Крыму – 4-14 км/час, на полуострове местами до 18 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 16 декабря ожидается температура от 1°С до 3°С в течении дня, ветер 11-18 км/час и дождь.