Зеленский может посетить Израиль

Израиль обсуждает с официальным Киевом возможность визита президента Украины Владимира Зеленского в страну, сообщает Новое время.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в ходе третьего Kyiv Jewish Forum.

"Мы обсуждаем возможность визита господина Зеленского в Израиль, и, вероятно, господин [Нафтали] Беннет, премьер-министр Израиля, еще не посещавший Украину, приедет с официальным визитом в Украину. Следующий год, я считаю, будет очень интересен в плане двусторонних отношений" , — сказал дипломат.

Бродский также назвал отношения между Украиной и Израилем «семейными».

"Я считаю, что за тридцать лет нам удалось выйти не только на высокий уровень отношений, но я бы охарактеризовал это как семейный тип отношений, очень тесные, близкие отношения между лидерами наших стран, между бизнес-сообществами, политиками, но что самое важное, между двумя народами" , — поделился мнением он.

Бродский напомнил, что в этом году более 30 тысяч паломников из Израиля приехали в Умань помолиться на могиле Рабби Нахмана, а в начале октября состоялся первый визит президента Израиля Ицхака Герцога в Украину, посвященный 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Далее последовал визит министра обороны Алексея Резникова в Израиль, а во всех крупных городах Украины состоялось празднование Хануки.