Еврокомиссия разработала план действий на случай вторжения в Украину

Европейская комиссия по поручению Европейского совета разработала варианты действий на случай эскалации ситуации в результате концентрации российских войск возле границ Украины и представит их завтра на встрече европейских лидеров в Брюсселе, сообщает Укринформ.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пленарном заседании Европарламента.

«Мы выполняем задание, данное нам Европейским советом, который просил разработать варианты на случай, если ситуация станет более драматичной и будет реальна опасность дальнейшей эскалации или дальнейшей агрессии (России – ред.) против Украины. У нас есть готовые варианты ... и представим эти опции на рассмотрение Европейского совета завтра. Мы также призываем к мирному урегулированию, деэскалации и использованию дипломатических каналов для урегулирования», - подчеркнул Шефчович .

Он отметил, что во время парламентских слушаний многие депутаты выразили обеспокоенность по поводу массированного российского военного присутствия вдоль восточной границы Украины.

«Я хотел бы подтвердить еще раз наши непоколебимые обязательства относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме политического сотрудничества, мы поддержали Украину, предоставив более 40 миллиардов евро с 2014 года. Мы также работаем в других секторах, во всех сферах – от энергетики до критических сырьевых материалов. Мы поддерживаем Украину в структурных реформах и модернизации административного управления», - напомнил вице-президент Еврокомиссии .

Как сообщалось, 16 декабря в Брюсселе состоится встреча глав государств и правительств Евросоюза в формате Европейского совета, которые намерены обсудить острейшие проблемы, встающие перед Европой, в том числе преодоление пандемии, проблемы миграции и безопасности. Европейские лидеры ознакомятся с предложениями Стратегического компаса ЕС и проанализируют ситуацию со сверхвысокими ценами на европейском энергетическом рынке. Одним из ключевых вопросов саммита будет обсуждение готовности Европейского Союза к немедленным действиям на случай, если Россия отважится решить новую открытую агрессию против Украины.