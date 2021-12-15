Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 декабря 2021

День примирения и милосердия – прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака зодиака, сообщает Корреспондент.

В четверг, 16 декабря, двенадцатый лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке зодиака Телец.

Луна в Тельце – хорошее время для планирования прибыли, решения финансовых вопросов, капиталовложений и покупки вещей для длительного пользования.

Также подходит для дел, связанных с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами.

16 декабря – день, когда осуществляются мечты, а планы приобретают очертания. Полезно находить точки примирения, проявлять милосердие и делать добро ближним.

Растущая Луна – период, когда у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение и активность. Человек становится более энергичным и удачливым, поэтому именно на это время полезно планировать самые важные и ответственные дела.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 декабря

Овен (21.03−19.04)

У Овнов наступает благополучный и безопасный период для финансовых дел и карьеры. Звезды советуют прислушаться к советам друзей по вложению денег и смело составлять новые планы.

Телец (20.04−20.05)

Тельцы могут рассчитывать на оживление в профессиональной деятельности. Кроме того, активизируется их общение и рабочие контакты. Звезды обещают представителям знака ориентиры для развития дел и личного роста.

Близнецы (21.05−21.06)

День Близнецов символизирует перемены в самых разных сферах: от перестановки мебели до смены рода деятельности. Все удастся наилучшим образом и обязательно принесет хороший результат.

Рак (22.06−22.07)

Раков ожидает неожиданная встряска из-за прошлых долгов, невыполненных обязательств или допущенной небрежности. Однако волноваться не стоит − неприятный эпизод быстро забудется и дела войдут в нужную колею.

Лев (23.07−22.08)

У Львов могут возникнуть трудности в работе и при выполнении совместных проектов. Для достижения целей представителям знака нужно объединять усилия с окружающими на равных и проявлять активность.

Дева (23.08−22.09)

У Дев ожидается вынужденное затишье в делах и задержка прибыли. Звезды советуют представителям знака быть внимательнее с деньгами, не слишком рисковать и избегать авантюр.

Весы (23.09−22.10)

Инициативность и находчивость Весов станет объектом всеобщего внимания и восхищения. Представителям знака удастся эффективно справиться со множеством дел и помочь близким.

Скорпион (23.10−21.11)

Острый ум и изобретательность помогут Скорпионам выйти из финансовых неприятностей. Звезды советуют представителям знака проанализировать ситуацию и в будущем избегать подобного.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцам представится возможность оценить поддержку близких − именно благодаря ей удастся решить серьезные проблемы. Звезды рекомендуют не забывать о благодарности и проявить ответную заботу.

Козерог (22.12−19.01)

День Козерогов символизирует переоценку ценностей и поиск новых путей. Представителей знака охватит желание анализировать, планировать и немедленно воплощать задуманное. Звезды советуют не спешить и дать глобальным идеям пройти проверку временем.

Водолей (20.01−18.02)

Звезды обещают Водолеям карьерные перспективы. Представителям знака представится возможность произвести хорошее впечатление на руководство. Звезды рекомендуют использовать обаяние и красноречие, чтобы усилить свои позиции.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбы будут рассеяны и мечтательны, а их настроение − переменчивым. Не исключены минуты ностальгии и сомнений. В этот период лучше поставить на паузу важные дела.