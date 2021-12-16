За год топливо подорожало на 48%

В Украине цены на сжиженный газ для автомобилей, бензин А-92, А-95 и дизельное топливо в ноябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 47,76%, 29,3%, 27,28% и 27,15% соответственно, сообщает УНИАН.

Согласно опубликованным данным Государственной службы статистики, если в декабре прошлого года сжиженный газ для автомобилей стоил 12,71 грн за литр, то в ноябре 2021 года его цена составляла 18,78 грн за литр (подорожал с начала года на 47,76 %).

Если в декабре прошлого года бензин А-92 и А-95 в среднем стоил 23,82 и 24,96 грн за литр, то в ноябре 2021 года цена составляла 30,80 и 31,77 грн за литр (цена выросла с начала года на 29,3% и 27,28% соответственно).

В декабре прошлого года дизельное топливо в среднем стоило 24,05 грн за литр, а в ноябре – 30,58 грн за литр (подорожал на 27,15%).