В Украине создают береговые ракетные войска

Новый род войск появится в 2026 году. В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса Нептун, сообщает Корреспондент.

В Украине в ближайшие четыре года планируют создать новый род войск - береговые ракетные войска. Об этом заявил командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа, передает пресс-служба Минобороны.

"В стадии развития находится новый род войск - береговые ракетные войска. Они будут сформированы к 2026 году. В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса Нептун", - сказал Неижпапа .

По его словам, ко второму кварталу следующего года будет полностью сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство.