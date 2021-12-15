Новый разговор Путина и Байдена может состояться до конца года
В Кремле не исключили, что президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут еще один разговор до конца текущего года, сообщает Интерфакс.
Ранее в среду Байден заявил, что планирует еще один разговор с Путиным. На прошлой неделе президенты РФ и США имели продолжительное общение по закрытой видеоконференцсвязи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, утвердительно ответил на вопрос, может ли новый разговор состояться до конца года.
"Может. Но конкретных договоренностей нет", - сказал Песков.