Новый разговор Путина и Байдена может состояться до конца года

В Кремле не исключили, что президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут еще один разговор до конца текущего года, сообщает Интерфакс.

Ранее в среду Байден заявил, что планирует еще один разговор с Путиным. На прошлой неделе президенты РФ и США имели продолжительное общение по закрытой видеоконференцсвязи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, утвердительно ответил на вопрос, может ли новый разговор состояться до конца года.