Билеты на поезд со скидкой: Укрзализныця запустила систему кешбэка

АО "Укрзализныця" вместе с партнером Visa будут возвращать пассажирам 10% средств за железнодорожные билеты, сообщает UBR.

Обязательным условиям является покупка проездных документов на поезда дальнего сообщения и скоростные поезда через официальный чат-бот компании.

Важное условие: оплатить покупку гривневой картой Visa, предварительно дав согласие на сохранение ее токена в чат-боте. Зачисление кешбэка будет производиться на карту, с которой была произведена оплата, в течение 10 банковских дней. Акция продлится с 15 декабря 2021 года до 15 января 2022 года.

Кроме того, "Укрзализныця" создала новый официальный чат-бот в Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger – в дополнение к запущенным ранее Viber и Telegram.