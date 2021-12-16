Meta анонсировала новые функции для Ray-Ban Stories

Глава компании Meta Марк Цукерберг анонсировал новые функции для очков Ray-Ban Stories. Они станут доступными уже в следующем году, сообщает РБК-Украина.

По словам Цукерберга, новые функции предусматривают управление голосом, а именно:

отправку сообщений;

озвучивание сообщений;

вступления номеру и звонки;

контроль громкости и пауза аудиозаписи.

Что такое Ray-Ban Stories

Это совместная продукция умных очков от компании Facebook и Ray-Ban.

Характеристики:

очки оборудованы двумя 5-Мп камерами, встроенными в оправу рядом с линзами. Также они имеют интегрированные миниатюрные динамики и микрофон.

камеры способны делать фотографии с высоким разрешением (2592x1944 пикселей) и качественное видео (1184x1184 пикселей при 30 кадрах в секунду).

Стоимость очков начинается от 299 долларов.