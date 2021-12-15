Б/у авто в Украине подорожают на 20% – прогноз на 2022 год

В первом полугодии 2022 года цены на подержанные автомобили в Украине вырастут примерно на 15-20%. Это связано с повышенным спросом на вторичный рынок из-за нехватки новых машин по всему миру, сообщает UBR.

Об этом пишет организация "Авто Евро Сила", ссылаясь на данные Института исследований авторынка.

По словам аналитиков, цены в стране будут расти параллельно с рынками Европы, США, Кореи и Китая. Виной всему – глобальный кризис автопрома, связанный с дефицитом чипов и, как следствие, недостатком новых автомобилей.

Что касается Украины, то на рынок за последние месяцы попало много бывших "евроблях", средний возраст которых – 13 лет. Большую половину рынка подержанных авто в нашей стране формируют недорогие машины (до $10 тыс.). А более молодой транспорт, который стоит дороже, в Украину почти не завозят.

В итоге, по прогнозам экспертов, в следующем году салоны будут распродавать те запасы, которые остались, по старым ценам.

"Экс-"евробляхи" продадутся, запасы ранее ввезенных машин уменьшатся. Поэтому цены на подержанные авто в Украине, по словам аналитиков, подрастут примерно на 15-20% в течение первых 6 месяцев, но все будет постепенно" , – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что еще одним важным фактором роста цен на транспорт стало подорожание сырья – стали, алюминия, меди, пластика. Поэтому уже с 1 января ценники вырастут на 5-8%. Кроме того, на дорогах появится больше китайских машин.