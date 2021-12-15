Глава Нацбанка назвал причины медленного роста ВВП

Предварительные данные за третий квартал показывают рост экономики на 2,4%, отметил Кирилл Шевченко, сообщает Лига.Финансы.

Экономика Украины растет значительно медленнее, чем прогнозировалось Национальным банком. Об этом сказал глава регулятора Кирилл Шевченко в интервью обнародованном в среду, 15 декабря.

"К сожалению, Национальный банк был вынужден в октябре снизить прогноз по ВВП на 2021 год с 3,8% до 3,1%. Есть целый ряд факторов, почему так вышло. Это касается и темпов уборки урожая, и цен на энергоносители, и ухудшения эпидемиологической ситуации", – перечислил Шевченко .

По его словам, предварительные данные за третий квартал показывают рост на 2,4%.

"Это также ниже, чем мы ожидали, что может быть объяснено худшими результатами некоторых базовых отраслей в сентябре. В то же время ситуация немного улучшится в IV квартале, учитывая как минимум перенос сбора рекордного урожая кукурузы на конец года. Поэтому мы считаем, что рост будет близок к нашему прогнозу – около 3%. Что касается следующего года, то сейчас наш октябрьский прогноз выглядит реалистичным – ожидаем роста на 3,8%", – отметил Шевченко.

Напомним, в конце ноября МВФ второй раз за год ухудшил прогноз ВВП Украины. Изначально фонд ожидал рост украинской экономики в этом году на 4%, но затем снизил его до 3,2%.

Также сообщалось, что на 2022 год прогноз роста ВВП Украины был ухудшен до 3,6%. Об этом говорится в консенсус-прогнозе, обнародованном Минэкономики.