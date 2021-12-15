На границе США и Мексики задержали российских мигрантов

В США из Мексики пытались незаконно попасть 18 мигрантов из России, среди которых семеро детей в возрасте от 10 до 14 лет, сообщает Корреспондент.

Американские пограничники открыли огонь, чтобы остановить две машины, на которых из Мексики в США пытались въехать 18 мигрантов. Об этом пишет пограничная служба США в среду, 15 декабря.

Инцидент произошел 12 декабря в штате Калифорния на пункте въезда из Мексики Сан-Исидро. Два автомобиля на высокой скорости подъехали к зоне первичного досмотра.

Пограничник, проводивший предварительные проверки, проходя по полосе первичного осмотра, произвел около четырех выстрелов по одному из автомобилей - седан Mercedes врезался в резко остановившийся внедорожник Ford.

Как оказалось, в автомобилях находились 18 мигрантов. Все они являются гражданами России. В составе группы было семеро детей в возрасте от 10 до 14 лет в сопровождении 11 взрослых.

Из-за стрельбы никто не пострадал. Легкие травмы получили два человека.