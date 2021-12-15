В Moderna дали оценку третьей дозы вакцины против "Омикрона"
Третья доза вакцины от коронавируса производства компании Moderna существенно увеличивает эффективность против штамма "Омикрон", сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении компании Moderna в Twitter.
"Первый взгляд на оценку нашей вакцины COVID-19 и бустера 50 мкг против "Омикрон". После первичной серии из двух доз нашей вакцины, хотя у людей были выявлены нейтрализующие антитела против "Омикрона", нейтрализующие антитела были значительно ниже по сравнению с вирусом дикого типа", — сказано в сообщении.
В то же время, третья доза вакцины существенно повысила уровень антител.
"Однако бустерная доза мРНК-1273 в дозе 50 мкг значительно повысила уровень нейтрализующих антител против Omicron", — отметили в компании.
Израильские исследователи установили, что прививка от COVID-19 тремя дозами вакцины Pfizer обеспечивает значительную степень защиты от нового штамма "Омикрон".