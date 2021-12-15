ФРС США сохранила базовую ставку и ухудшила прогноз по ВВП

Американский регулятор ухудшил прогноз роста экономики страны по итогам 2021 года до 5,5%, сообщает Корреспондент.

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства в среду, 15 декабря.

"Комитет (по операциям на открытом рынке – ред.) стремится к поддержанию максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В связи с этим комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%", – говорится в сообщении .

Тажке американский регулятор объявил об ускорении сворачивания темпов покупки активов с рынка – в январе объем ежемесячного выкупа снизится до $60 с $90 млрд в декабре.

Кроме того, ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2021 году до 5,5% с 5,9%, улучшив его в 2022 году до 4,0% с 3,8%.

В 2023 году американский регулятор также снизил ожидания по росту экономики страны до 2,2% с 2,5%. В 2024 году рост ВВП США ожидается на уровне 2,0%.