В Раде поддержали вещание канала "Дом" на всю Украину

Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий рекомендовал парламенту расширить вещание русскоязычного телеканала для оккупированных территорий "Дом" на всю Украину, сообщает Деловая столица.

Решение принято на заседании Комитета 15 декабря. Так, Комитет рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №4487, который вносит изменения в закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". В частности, законопроект содержит две правки, касающиеся вещания государственного русскоязычного телеканала для оккупированных территорий "Дом". Поправка №119 фактически делает "Дом" общенациональным телеканалом, который будет вещать на всей территории Украины.

Глава Комитета Дмитрий Лубинец объяснил это тем, что Комитет исходил из права внутренне перемещенных лиц получать необходимую им информацию.

"С учетом, что внутренне перемещенные лица проживают не только на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, а на территории абсолютно всех областей, и програмы, которыми они пользуются, распространяются на территорию всего государства. Из обеспечения их прав исходили в логике этой поправки" , — сказал Лубинец.

Поправка №120 предлагает включить "Дом" в "универсальную программную услугу" — перечень телеканалов, который операторы и провайдеры должны обеспечить всем без исключения абонентам по минимальной цене. Сейчас в этот перечень входят телеканалы Общественного вещателя и государственный канал "Рада".

Представительница партии "Слуга народа" и межфракционного объединения "Разумная политика" Нелли Яковлева выступила с критикой и отметила, что эти правки нужно рассматривать в комплексе, и выносить их на голосование без обсуждения нельзя, поскольку они вносят изменения в заключительные и переходные положения закона.

"Исключение было сделано для временно оккупированных территорий, поскольку мы там не имеем информационного влияния. Если мы расширяем это действие на всех ВПЛ, то фактически делаем телеканал "Дом" общегосударственным. Если мы принимаем сейчас на заседании Комитета такое решение, то мы напрямую устанавливаем монополию, мы ставим эту государственную компанию в привилегированное положение. На эту компанию тогда не распространяются языковые квоты, которые распространяются на все другие телеканалы" , — сказала Яковлева.

По ее мнению, в данном случае нарушается статья Конституции Украины о том, что государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности. Кроме того депутат считает, что монополизация данной компании противоречит ст. 15 закона Украины "О защите экономической конкуренции".