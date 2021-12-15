Украинцы раскупают билеты на поезда: на каких направлениях дефицит

Украинцы накануне новогодних и рождественских праздников массово покупают билеты на поезда, из-за этого на отдельных направлениях уже наблюдается их дефицит, сообщает УНИАН.

Об этом пишет в Facebook транспортный эксперт и блогер Олег Васильев.

По его словам, многие пассажиры позаботились о билетах заранее, поэтому уже сейчас местами можно увидеть их отсутствие.

"По данным онлайн-ресурсов по продаже ж/д билетов (Чат-бот "УЗ" и сайт booking.uz.gov.ua) заметен жесткий дефицит билетов на поезда в направлении Киев-Ворохта-Рахов. На 29 и 30 декабря свободных мест нет вовсе. Это при том, что на эти даты назначено 4 поезда из Киева. Традиционно в предновогодние дни все билеты выкуплены по маршруту Киев-Тернополь, нет мест на поезда Киев-Попасная, Киев-Авдеевка, Киев-Херсон. По Тернополю... в этом случае на помощь мог бы прийти двухэтажный поезд Skoda, который, возможно, будет готов вернуться на свой маршрут в конце декабря" , - пишет блогер.

Он также привел данные о наличии билетов по некоторым маршрутам по состоянию на вечер 15 декабря:

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Сегодня стало известно, что "Укрзализныця" запустила свой официальный чат-бот для продажи билетов в Facebook Messenger и в Apple Messages для бизнеса - впридачу к запущенным ранее Viber и Telegram.