"Слуги" готовятся выгнать мажоритарщика – заявление нардепа

Народный депутат-мажоритарщик Роман Соха, который 1 декабря решил выйти из фракции "Слуга народа", подтвердил, что на него оказывается давления с целью лишить его мандата.﻿ Об этом рассказал народный депутат в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Сегодня.

"Буквально вчера Дмитрий Разумков комментировал этот вопрос... по поводу того, что действительно на меня оказывается давление с точки зрения лишения депутатского мандата. Разумков сказал четко, что на сегодняшний день законных оснований это сделать нет. Есть разъяснение Конституционного суда о том, что мажоритарщик не может лишиться мандата" , – сказал Соха.

Мажоритарщик добавил, что журналисты первые узнают, если такие попытки "нахрапом по принципу "врагам – закон, а своим – все", в отношении его будут происходить".