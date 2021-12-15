"Слуги" готовятся выгнать мажоритарщика – заявление нардепа
Народный депутат-мажоритарщик Роман Соха, который 1 декабря решил выйти из фракции "Слуга народа", подтвердил, что на него оказывается давления с целью лишить его мандата. Об этом рассказал народный депутат в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Сегодня.
"Буквально вчера Дмитрий Разумков комментировал этот вопрос... по поводу того, что действительно на меня оказывается давление с точки зрения лишения депутатского мандата. Разумков сказал четко, что на сегодняшний день законных оснований это сделать нет. Есть разъяснение Конституционного суда о том, что мажоритарщик не может лишиться мандата", – сказал Соха.
Мажоритарщик добавил, что журналисты первые узнают, если такие попытки "нахрапом по принципу "врагам – закон, а своим – все", в отношении его будут происходить".
"Есть весеннее разъяснение ЦИК, где по одному депутату давался запрос о лишении его мандата после того, как он перестал быть членом фракции "Слуга народа". На это состав ЦИК ответил: "Извините, мы не можем так сделать, потому что так и так". Есть ст. 81 Конституции Украины, есть разъяснение Конституционного суда", – объяснил Соха, почему нет законного способа лишить его мандата.