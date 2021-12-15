Греция ужесточает правила въезда в страну

Правительство Греции приняло решение ужесточить правила въезда в страну. В частности, все приезжие должны будут сдавать тест на коронавирус, сообщает Новое время.

Новые правила начнут действовать с 19 декабря.

Это касается как полностью вакцинированных иностранцев, так и тех, кто не имеет прививки против коронавируса. Ограничению подлежат также туристы из стран-членов Евросоюза.

Без теста могут въехать только те путешественники, которые совершают транзит и находились в другой стране перед въездом в Грецию менее 48 часов.

Правительство Греции приняло такое решение из-за риска распространения нового штамма вируса Омикрон.

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон

Штамм коронавируса Omicron (B.1.1.529) впервые обнаружили в Южной Африке 24 ноября. Вирус быстро распространился в самой густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг. По состоянию на 14 декабря его выявили в 77 странах.

Всемирная организация здравоохранения признала штамм Омикрон «вызывающим опасения». В ВОЗ отметили, что этот вариант имеет большое количество мутаций, которые могут вызвать большую заразность вируса. Также эксперты считают, что штамм Омикрон может оказаться более устойчивым к вакцинам и поставить под угрозу усилия по борьбе с пандемией.

Десятки стран начали закрывать границы для тех, кто приезжает с юга Африки, из-за новой мутации коронавируса. В ЮАР раскритиковали такие меры и назвали их «наказанием» для страны.

В ВОЗ считают, что полный запрет на поездки не остановит распространение штамма Омикрон.

Украина с полуночи 3 декабря запретила въезд иностранцам и людям без гражданства, которые приехали из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави и находились там минимум семь дней в течение последних 14 дней. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, штамм может появиться в Украине в течение недели 13—19 декабря.