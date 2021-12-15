США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

Национальное управление архивов и документации США опубликовало более 1500 секретных документов, в которых содержится информация об убийстве в 1963 году президента США Джона Кеннеди, сообщает Новое время.

CNN отмечает, что в архивах все еще содержится порядка 10 тысяч частично отредактированных либо полностью секретных документов. После выхода в 1992 году фильма Оливера Стоуна об убийстве Кеннеди, был принят закон, по которому все секретные документы должны были быть опубликованы в 2017 году.

В то же время, бывший президент Дональд Трамп и нынешний глава Белого дома Джо Байден переносили сроки публикации из-за требований спецслужб. CNN подчеркивает, что согласно соцопросам, большинство американцев не верят официальной версии о том, что Кеннеди был убит Ли Харви Освальдом, действовавшим в одиночку.

22 ноября 1963 года было совершено одно из самых громких преступлений в американской истории — убийство 35-го президента США Джона Кеннеди. Он был смертельно ранен выстрелом в голову из винтовки на глазах сотни людей во время своего визита в Даллас, куда отправился в рамках подготовки к избирательной кампании 1964 года.

В тот же день по подозрению в убийстве президента был задержан бывший морской пехотинец США Ли Харви Освальд, работавший в далласском школьном книгохранилище. Незадолго до задержания Освальд убил патрульного полицейского, а во время ареста оказывал сопротивление полиции.

На следующий день после убийства Кеннеди Освальда определили для перевода в окружную тюрьму Далласа — его уже вели через подвал полицейского управления, но внезапно из толпы журналистов вышел владелец местного ночного клуба Джек Руби и смертельно ранил того в живот. Руби заявил, что сделал это, чтобы «избавить миссис Кеннеди от расстройства, связанного с рассмотрением этого дела в суде».

Кеннеди стал четвертым президентом в истории Соединенных Штатов, погибшим насильственной смертью.