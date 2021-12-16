Саммит "Восточного партнерства" не упомянул в декларации РФ

ЕС обеспокоен напряженностью в регионе "Восточного партнерства". Брюссель призывает к мирному урегулированию ситуации.﻿ Об этом говорится в декларации ЕС по итогам саммита "Восточного партнерства", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

В документе не указывается об усилении российской агрессии возле границ с Украиной.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающейся дестабилизацией и нарушениями принципов международного права во многих частях региона "Восточного партнерства", которые создают угрозу миру, безопасности и стабильности. Мы призываем к возобновлению усилий по содействию мирному урегулированию неурегулированных конфликтов" , - говорится декларации.

В документе также отмечается, что мирное разрешение конфликтов, построение доверия и добрососедских отношений необходимы для экономического и социального развития и сотрудничества.