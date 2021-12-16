Легенду Формулы-1 Хэмилтона посвятили в рыцари

36-летний британский автогонщик Льюис Хэмилтон получил рыцарское звание от принца Уэльского Чарльза. Полное название титула рыцарь-бакалавр, сообщает УНИАН.

"Встаньте, сэр Льюис Хэмилтон! Семикратный чемпион мира "Формулы-1" получил рыцарское звание от принца Уэльского на сегодняшней церемонии инвеституры, которая состоялась в Виндзорском замке" , - указано в сообщении.

фото twitter.com/RoyalFamily

Хэмилтон стал четвертым гонщиком "Формулы-1", получившим такое звание. Ранее этот статус присвоили Джеку Брэбему, Стирлингу Моссу и Джеки Стюарту.

Рыцарь-бакалавр в британской системе наград и почетных званий - это титул человека, посвященного монархом в рыцари, но не как участник организованных рыцарских орденов Соединенного Королевства. Среди знаменитостей рыцарями-бакалаврами являются Элтон Джон, Пол Маккартни, Терри Пратчетт, Алекс Фергюсон, Ридли Скотт и другие.

Напомним, что Хэмилтон упустил шанс завоевать восьмой чемпионский титул, пропустив вперед Макса Ферстаппена.