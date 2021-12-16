В Британии продолжает ухудшаться ситуация с COVID-19

Согласно официальной статистике Великобритании, за последние сутки в стране был зафиксирован антирекорд по числу заболевших коронавирусом COVID-19 за все время пандемии, сообщает Новое время.

Согласно данным правительства, 5 декабря 2021 года у 78 610 новых человек был подтвержден положительный результат теста на коронавирус.

Ранее самый высокий показатель был 8 января — тогда в стране заболели 68 053 человек. Рекорд по смертности пришелся на 20 января — тогда за сутки умерли 1820 человек.

В период с 9 декабря 2021 года по 15 декабря 2021 года в Британии COVID-19 выявили у 404 869 человек, что почти на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей.

По данным Daily Mail, на Омикрон уже приходится до 2/3 всех заболевших в Великобритании.