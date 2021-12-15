Украина увеличила экспорт агропродукции
За 11 месяцев 2021 года Украина экспортировала агропродовольственной продукции на сумму 24,4 млрд долларов. Это превышает прошлогодний рекорд в 22,2 млрд долларов за 12 месяцев, сообщает Корреспондент.
"Кроме того, заранее обновлен рекорд внешних поставок отечественными компаниями плодово-ягодной продукции, экспорт которой в январе-ноябре 2021 года достиг 329 млн долларов", – информирует Институт аграрной экономики со ссылкой на данные таможни.
На этот показатель повлияло увеличение внешних поставок плодово-ягодной продукции – до 205 млн долларов объемом 73 тыс. тонн. Также рекордных показателей достиг объем экспорта макаронных изделий – 35 тыс. тонн.
Вместе с тем по прогнозам Института агроэкономики, есть вероятность по итогам 2021 года достичь максимального для Украины объема экспорта мяса птицы.
"Такие положительные результаты достигнуты благодаря продолжающейся тенденции роста мировых цен на все виды продовольствия, а также успехам отечественных экспортеров в сегментах, где удалось полностью использовать существующую конъюнктуру, удовлетворяя потребности потребителей", – говорится в сообщении.