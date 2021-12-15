Украина увеличила экспорт агропродукции

За 11 месяцев 2021 года Украина экспортировала агропродовольственной продукции на сумму 24,4 млрд долларов. Это превышает прошлогодний рекорд в 22,2 млрд долларов за 12 месяцев, сообщает Корреспондент.

"Кроме того, заранее обновлен рекорд внешних поставок отечественными компаниями плодово-ягодной продукции, экспорт которой в январе-ноябре 2021 года достиг 329 млн долларов" , – информирует﻿ Институт аграрной экономики со ссылкой на данные таможни.

На этот показатель повлияло увеличение внешних поставок плодово-ягодной продукции – до 205 млн долларов объемом 73 тыс. тонн. Также рекордных показателей достиг объем экспорта макаронных изделий – 35 тыс. тонн.

Вместе с тем по прогнозам Института агроэкономики, есть вероятность по итогам 2021 года достичь максимального для Украины объема экспорта мяса птицы.