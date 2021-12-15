Зеленский не ощутил давления США касательно выполнения "Минска"
Президент Украины Владимир Зеленский не испытывает никакого давления от иностранных партнеров по выполнению Минских договоренностей, сообщает Укринформ.
Об этом он заявил в среду в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов, существует ли давление на Украину со стороны западных партнеров, с целью заставить ее согласиться с российской трактовкой Минских договоренностей, и как осуществлять контроль за выполнением соглашений, если даже ОБСЕ не допускают на территорию ОРДЛО.
«Без ОБСЕ невозможно, это на 100 процентов, у меня такое же мнение. Что касается давления со стороны Соединенных Штатов Америки – я не чувствовал. У меня есть упоминания о других вещах, когда был президент Трамп - и тогда меня спрашивали, ощущал ли я давление. Сейчас другой президент, и опять такой же вопрос о давлении. Давление не чувствовал. Если будет - обязательно скажу, потому что с давлением очень опасно жить, давление нужно сбивать», - подчеркнул Зеленский.