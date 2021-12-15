Зеленский не ощутил давления США касательно выполнения "Минска"

Президент Украины Владимир Зеленский не испытывает никакого давления от иностранных партнеров по выполнению Минских договоренностей, сообщает Укринформ.

Об этом он заявил в среду в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов, существует ли давление на Украину со стороны западных партнеров, с целью заставить ее согласиться с российской трактовкой Минских договоренностей, и как осуществлять контроль за выполнением соглашений, если даже ОБСЕ не допускают на территорию ОРДЛО.