На саммите ЕС озвучат единую позицию по РФ - Мишель
Единую позицию по агрессии России против Украины озвучат на саммите ЕС. Брюссель готов обсуждать санкции. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам саммита "Восточного партнерства", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
По его словам, ситуация вокруг Украины и России будет обсуждаться на саммите 16 декабря.
"Что касается Украины и развития событий вокруг нее, милитаризации со стороны России, то мы подготовили очень твердую и единую позицию, которая завтра будет обсуждаться на саммите", - сказал он.
Глава Евросовета подчеркнул, что ЕС готов ввести дополнительные санкции против РФ, если понадобится.
"Мы готовы ввести дополнительные санкции при необходимости", - отметил он.
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в свою очередь, что все участники саммита ЕС - "Восточное партнерство" призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной.
"Мы разделяем обеспокоенность относительно эскалации на границе Украины. Мы призываем Россию к деэскалации и воздержаться от любых агрессивных действий", - сказала она.
При этом саммит "Восточного партнерства" в декларации призвал разрешить конфликты в регионе, но не упомянул РФ.