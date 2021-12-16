На саммите ЕС озвучат единую позицию по РФ - Мишель

Единую позицию по агрессии России против Украины озвучат на саммите ЕС. Брюссель готов обсуждать санкции.﻿ Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам саммита "Восточного партнерства", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По его словам, ситуация вокруг Украины и России будет обсуждаться на саммите 16 декабря.

"Что касается Украины и развития событий вокруг нее, милитаризации со стороны России, то мы подготовили очень твердую и единую позицию, которая завтра будет обсуждаться на саммите" , - сказал он.

Глава Евросовета подчеркнул, что ЕС готов ввести дополнительные санкции против РФ, если понадобится.

"Мы готовы ввести дополнительные санкции при необходимости" , - отметил он.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в свою очередь, что все участники саммита ЕС - "Восточное партнерство" призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной.

"Мы разделяем обеспокоенность относительно эскалации на границе Украины. Мы призываем Россию к деэскалации и воздержаться от любых агрессивных действий" , - сказала она.

При этом саммит "Восточного партнерства" в декларации призвал разрешить конфликты в регионе, но не упомянул РФ.