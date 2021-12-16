ВОЗ серьезно обеспокоена быстрым распространением "Омикрона"

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил о чрезвычайно высокой скорости распространения штамма коронавируса "омикрон", сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас в ВОЗ есть достаточно информации, очень ясно указывающей, что этот (штамм - ред.) распространяется крайне быстро, с удвоением количества случаев каждые два - три дня" , - заявил он телеканалу Sky News.

Он отметил, что в таких условиях избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче. По словам Наварро, он "никогда не был более обеспокоен" коронавирусом, чем сейчас. Он также сказал, что речь идет об "очень серьезной ситуации" и только о самом начале "чрезвычайного ускорения" распространения болезни.

Набарро объяснил, что в связи с "омикроном" необходимо продолжать вакцинировать население, в том числе распределяя бустерные дозы вакцин. Кроме того, необходимо сократить распространение вируса за счет минимизации социальных контактов всем людям без исключения. Он признал, что не знает, насколько серьезной будет складывающаяся в дальнейшем ситуация, но призвал отнестись серьезно к его словам.