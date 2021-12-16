На Херсонщине зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали на территории Херсонской области – заболели домашние гуси в селе Геройское. Четыре района области оказались в зоне риска, сообщает Обозреватель.

По данным местных СМИ, Николаевская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы провела соответствующие исследования и грипп у птиц подтвердила. В учреждении отметили, что причиной могли стать дикие перелетные птицы.

В регионе созвали заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Она приняла решение определить буферную зону в радиусе трех километров от очага птичьего гриппа. В зону риска попали четыре района области – Херсонский, Скадовский, Каховский и Генический.

В селе, где обнаружили вспышку птичьего гриппа, принимают меры по локализации и недопущению распространения возбудителя заболевания. Жителей региона призвали сообщать о случаях заболевания домашней птицы.