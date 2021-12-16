В Румынию прибыли американские истребители

Американские истребители F-15 прибыли на авиабазу в городе Кымпия-Турзий в Румынии. ВВС США усилят присутствие НАТО в регионе Черного моря, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявление военно-воздушного командования Альянса. Отмечается, что итальянские, румынские и американские ВВС будут выполнять совместные полеты для защиты воздушного пространства союзников по НАТО. Это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в регионе Черного моря.

С 18 по 22 декабря американские и итальянские истребители Eurofighter будут совершать полеты с румынскими ВВС.

Ранее эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke ("Арли Берк") прибыл в Констанцу (Румыния) с запланированным визитом. Корабль прибыл для взаимодействия с союзниками и партнерами НАТО.