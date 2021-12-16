В Кабмине поделились планами строительства платных автобанов

В Украине будет немного платных автобанов. Как объяснил замминистра финансов Александр Кава, площадь страны достаточно большая и относительно низкая плотность населения, сообщает Обозреватель.

Чтобы проект дороги был успешным и интересным для инвесторов, среднегодовой среднесуточный трафик должен составлять не менее 18 тыс. авто, а такой уровень есть только на подходах в Киев и некоторых городах-миллионниках.

Кава отметил, что даже на трассе Киев-Одесса, если замерить в районе Умани, среднесуточный среднегодовой трафик будет всего около 5 тыс. авто. А это в 3,5 раза меньше, чем необходимый трафик, сказал замминистра в интервью одному из изданий

"Поэтому я вижу перспективные проекты в стране, но это не большие дороги, а новая автомагистраль Киев – Белая Церковь, которая могла бы быть построена в варианте шестиполосной скоростной дороги с обходами населенных пунктов с разрешенной скоростью движения 130 км в час. Существующая трасса М-05 от Киева до Белой Церкви идет через многие населенные пункты, где нет возможности ее расширять, к сожалению. И поэтому данный участок дороги очень часто стоит в пробках не только в часы-пик, но особенно в период летней нагрузки" , – говорит замминистра.

По его словам, новый скоростной путь позволил бы от Белой Церкви до столицы доезжать за 30-35 минут без нарушения скоростного режима. Кроме того, есть перспектива строительства концессионной дороги от города Стрый (Львовская область) в направлении Мукачево через горный хребет. Кава отметил, что автобан позволил бы автомобилистам вдвое быстрее доезжать от Львова до Мукачево и преодолевать карпатский хребет. По его словам, будет очевидная экономия времени и топлива.