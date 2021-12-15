Украина готова стать лидером в развитии водородной энергетики - Зеленский

Развитие водородной энергетики позволит нашему государству обрести полную энергетическую независимость и достичь климатической нейтральности. Об этом заявил Владимир Зеленский на пленарном заседании шестого саммита Восточного партнерства в Брюсселе, сообщает Укринформ.

Президент отметил, что для Украины особое значение имеют три флагманских инициативы Экономического и инвестиционного плана по результатам саммита Восточного партнерства, говорится на сайте главы государства.

Первая – это модернизация пунктов пропуска и обновление инфраструктуры на границах. И для Украины поддержка со стороны ЕС в этом вопросе будет очень ценной. В этом контексте Президент отметил важность заключения соглашения о либерализации автомобильных перевозок.

Вторая инициатива, по словам главы государства, касается цифровой трансформации и IТ-инфраструктуры. Он напомнил, что портал государственных услуг "Дія", которым уже пользуется более 11 миллионов украинцев, вывел Украину в лидеры цифровых услуг. На очереди – запуск “Дія. Сіті», что позволит создать самый мощный IT-хаб в Восточной Европе и другие амбициозные инновационные проекты. Практическим результатом на этом пути была бы отмена платы за роуминг между ЕС и партнерами.

Третья инициатива, отметил Президент, лежит в плоскости энергоэффективности и водородной энергетики, что имеет важное значение для Украины и ее энергетической безопасности.

Зеленский сообщил, что в следующем году в Украине начнется большая термомодернизация. Также наша страна готова стать лидером в развитии водородной энергетики, что позволит обрести полную энергетическую независимость и достичь климатической нейтральности.

"Во всех этих проектах Украина рассчитывает на поддержку ЕС и международных финансовых институций" , - подчеркнул глава государства.

Он также акцентировал внимание на актуальных угрозах безопасности в регионе, на которые со стороны ЕС должен быть адекватный ответ. Речь идет, в частности, о применении санкционной политики, усилении энергетической безопасности и т.д.