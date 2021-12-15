Лидеры "Ассоциированного трио" одобрили декларацию ЕС

Лидеры стран Ассоциированного трио - Украины, Молдовы и Грузии - приветствовали итоговую декларацию саммита Восточного партнерства. Об этом говорится в их совместном заявлении, обнародованном в среду, 15 декабря, сообщает Корреспондент.

"Одобрив долгосрочные политические цели и новый перечень приоритетов на период после 2020 года, подтверждаем нашу твердую приверженность стратегической, амбициозной и дальновидной политике Восточного партнерства, основанной на общих фундаментальных ценностях, взаимных интересах, на общей собственности и ответственности" , - указано в документе.

Авторы заявления подчеркнули, что необходимо усиление сотрудничества созданной ими инициативы Ассоциированное трио с ЕС по вопросам, представляющим общий интерес: "зеленый" и цифровой переходы, соединимость, энергетическая безопасность, юстиция и внутренние дела, стратегические коммуникации и здравоохранение.

Также в документе напоминается, что "попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Молдовы представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом".

"Мы снова решительно осудили явное нарушение суверенитета и территориальной целостности ряда государств Восточного партнерства, включая разжигание и поддержку конфликтов, использование дезинформации и кибератак, усиление милитаризации региона, нарушение прав человека или проведение выборов на временно оккупированных территориях" , - отметили лидеры Украины, Молдовы и Грузии.

Наконец, стороны подтвердили свою решимость действовать в направлении членства в Европейском Союзе и призвали блок поддержать суверенный выбор трех государств и их шаги на пути к европейской интеграции.