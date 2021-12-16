На саммите "Восточного партнерства" не обсуждали "СП-2"

Участники саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе не обсуждали "Северный поток-2". ЕС должен быть готов к новым вариантам развития ситуации, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санну Марин по итогам саммита "Восточного партнерство". Марин сообщила также, что санкции в отношении РФ тоже не обсуждались.

"Мы не обсуждали санкции на этом конкретном уровне, но мы, конечно, обсуждали в целом ситуацию с Украиной, которая очень беспокоит нас, и мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий в этом регионе" , - указала премьер.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что все участники саммита ЕС - "Восточное партнерство" призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной.

В свою очередь глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что единую позицию по агрессии России против Украины озвучат на саммите ЕС. Брюссель готов обсуждать санкции.