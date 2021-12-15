Президент встретился с премьерами Испании и Бельгии

В рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе в среду, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главами правительств Испании Педро Санчесом и Бельгии Александром Де Кроо, сообщает Корреспондент.

Согласно данным пресс-служба главы Украинского государства, в ходе встречи с премьером Испании стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в перспективных направлениях двустороннего взаимодействия, в частности в сферах энергетики, пищевой переработки и развития инфраструктурных проектов. Также Зеленский сообщил Санчесу, что Киев ожидает поддержки со стороны Мадрида в вопросе европейской перспективы Украины.

Во время беседы с бельгийским премьером президент Украины проинформировал Де Кроо о ситуации с безопасностью на востоке Украины и в аннексированном Крыму и выразил благодарность за поддержку со стороны Бельгии суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Также Зеленский предложил собеседнику рассмотреть возможность участия бельгийских инвесторов и деловых кругов в конкретных инфраструктурных и других проектах Украины. Наконец, украинский лидер выразил надежду, что Брюссель рассмотрит возможность поддержки европейских стремлений Украины путем заключения двустороннего соглашения.