Пресс-секретарь генсека ООН ушел на самоизоляцию

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом на брифинге заявил помощник генсека. У самого генсека отрицательный результат.

"Я бы хотел сообщить, что ранее сегодня при прохождении тестирования на коронавирус в рабочих целях я получил положительный результат. Я нахожусь в тесном контакте с медицинской службой ООН и в соответствии с действующими правилами уйду на самоизоляцию. Я полностью вакцинирован, сделал также бустерную прививку. Симптомы слабо выраженные, так что я продолжу работать из дома" , - сообщил он.

В качестве меры предосторожности офис представителя генерального секретаря будет работать в удаленном формате до конца этой недели.

Дюжаррик находился на рабочем месте в штаб-квартире ООН во вторник и провел брифинг для журналистов.