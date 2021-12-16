Еще четыре страны ЕС начали детскую вакцинацию

Несколько европейских стран начали вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает Укринформ.

Согласно информации AFP, Германия, Испания, Греция и Венгрия были среди тех, кто начал в среду прививать детей младшего возраста.

Министр образования Греции Ники Керамеус была одним из первых, кто прибыл в афинскую больницу для вакцинации своего маленького сына, сообщает государственное телевидение. В стране зарегистрировано более 30 000 записей на COVID-вакцинацию детей.

В прошлом месяце медицинский орган ЕС одобрил вакцинацию медсредством Pfizer-BioNTech детей от 5 до 11 лет.

Дания, где наблюдается всплеск новых случаев коронавируса, связанных с новым штаммом Омикрон, а также некоторые австрийские регионы уже начали предлагать уколы детям этой возрастной категории в ноябре.

Испания, имеющая один из самых высоких в Европе показателей вакцинации от COVID-19, заявила, что начинает кампанию иммунизации детей в возрасте от 5 до 11 лет с целью разорвать цепочку заражения «в семьях, школах и общинах».