Зеленский обсудил с канцлером Австрии инвестиции и торговлю

В рамках саммита Восточного партнерства Президент Владимир Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Республики Австрия Карлом Негаммером, сообщает Укринформ.

Как передает пресс-служба главы государства, Зеленский поздравил Негаммера с назначением на высокую должность и выразил убеждение, что общее историческое прошлое и уважение к базовым ценностям помогут и дальше укреплять украинско-австрийское сотрудничество.

Как отмечалось, перспективность такого сотрудничества подтверждается результатами официального визита Президента Украины в Австрию в сентябре 2020 года.

«Часть наших договоренностей уже реализуется, поскольку австрийский бизнес признает положительный эффект внутренних реформ в Украине и открывает новые перспективы на нашем рынке» , – заявил Зеленский.

Австрия уверенно занимает шестое место среди самых крупных инвесторов в экономику нашего государства. Рост двусторонней торговли на 63% за последние девять месяцев свидетельствует о высоком потенциале дальнейшего развития.

Зеленский согласился, что сотрудничество двух стран будет способствовать дальнейшему продвижению украинского бизнеса на внутренний рынок ЕС, в частности в рамках Восточного партнерства. Он также выразил надежду на фиксацию Австрией европейской перспективы Украины в совместной декларации.

Президент поблагодарил канцлера Австрии за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и высоко оценил участие австрийской стороны в учредительном саммите Крымской платформы.