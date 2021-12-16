Джонсон назвал "мировой катастрофой" нападение РФ на Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира. По его словам, если РФ начнет полномасштабную войну против Украины, то на страну-агресорку ждут серьезные последствия, сообщает Сегодня.

По словам Бориса Джонсона, "если Россия будет настолько безумной и сумасшедшей, чтобы решиться на вторжение в Украину", Великобритания, G7 и в целом мировое сообщество введут "очень жесткий пакет экономических санкций", пишут британские СМИ.

"Я сказал президенту Путину, что любое подобное действие было бы катастрофическим не только для России и Украины, но и для всего мира" , — отметил премьер-министр Великобритании.

Кроме того, Джонсон добавил, что "неизбежным будет наращивание сил НАТО в периферийных регионах".

"Мы видим, что российские силы сосредоточены на украинской границе, Россия также продолжает кибератаки, попытки убийств, использует газ как политическое оружие, удерживает незаконную территорию в Крыму, запугивает Запад и вмешивается в западные выборы" , — сказал Борис Джонсон.

Политик добавил, что президент России Владимир Путин ведет гибридную войну против Запада.