Еврокомиссия: РФ в Нормандском формате – сторона конфликта
Германия и Франция играют в Нормандском формате роль модераторов и наблюдателей, а Россия является одной из сторон конфликта. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита Восточного партнерства заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Укринформ.
Именно так она ответила на вопрос журналистов, какой формат переговоров с Россией будет выбирать ЕС в случае реагирования на новую агрессию против Украины.
«Формат переговоров очень четкий. После аннексии Крыма Россией был создан Нормандский формат, где Германия и Франция выступают модераторами и наблюдателями, а сторонами конфликта являются Украина и Россия. Мы работаем в этом формате. Я думаю, это и есть нужный формат для этого конфликта», - сказала президент Еврокомиссии.
Она подтвердила, что летом этого года Еврокомиссия получила от Европейского совета задачу разработать разные варианты действий в случае дальнейшей агрессии России против Украины и выполнила «домашнее задание». Евросоюз готов ответить на агрессивные действия РФ, хотя надеется, что такого не произойдет.
«Одной из тем нашей встречи была общая обеспокоенность по поводу российского наращивания сил вдоль восточных границ Украины. Мы призываем Россию провести деэскалацию и воздерживаться от любых агрессивных действий. Мы продемонстрировали Украине нашу жесткую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. Не должно быть никаких сомнений – Европейский Союз ответит твердо на любую дальнейшую агрессию против Украины», - подчеркнула Урсула фон дер Ляен.