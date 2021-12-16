Еврокомиссия: РФ в Нормандском формате – сторона конфликта

Германия и Франция играют в Нормандском формате роль модераторов и наблюдателей, а Россия является одной из сторон конфликта. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита Восточного партнерства заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Укринформ.

Именно так она ответила на вопрос журналистов, какой формат переговоров с Россией будет выбирать ЕС в случае реагирования на новую агрессию против Украины.

«Формат переговоров очень четкий. После аннексии Крыма Россией был создан Нормандский формат, где Германия и Франция выступают модераторами и наблюдателями, а сторонами конфликта являются Украина и Россия. Мы работаем в этом формате. Я думаю, это и есть нужный формат для этого конфликта» , - сказала президент Еврокомиссии.

Она подтвердила, что летом этого года Еврокомиссия получила от Европейского совета задачу разработать разные варианты действий в случае дальнейшей агрессии России против Украины и выполнила «домашнее задание». Евросоюз готов ответить на агрессивные действия РФ, хотя надеется, что такого не произойдет.