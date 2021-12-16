В Ливии военные захватили дворец президента

В ливийской столице Триполи вечером в среду, 15 декабря, вооруженные лица захватили дворец президента и окружили здания правительства и Министерства обороны, сообщает Корреспондент.

По данным Sky News Arabia, председателя и членов Президентского совета страны эвакуировали в безопасное место после получения информации о готовящихся нападениях на их дома. Отмечается, что военные, участвующие в захвате госучреждений, входят в Батальон бригады Ас-Самуд. Они уже заявили, что "президентских выборов в Ливии не будет, и мы закроем все государственные учреждения в Триполи".

Как сообщают пользователи Сети, вооруженные люди захватывают все значимые объекты инфраструктуры. Также в крупных городах на западе страны в состояние боевой готовности приведены нескольких военных формирований. На фоне происходящего ряд районов Триполи остались без электричества.

???? #Libya- According to local reports, a group of armed gunmen has surrounded the Presidential Council building in #Tripoli.

Photos&vids purported to show armed gunmen posted up around the offices of PM Abdul Hamid Dbeibeh, leader of the Government of National Unity.

???? pic.twitter.com/HRwzjvelgw — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) December 15, 2021

#BREAKING

According to @LibyaReview sources the government building in Libyan capital is currently surrounded.

In this video dozens of armed vehicles can be seen roving the streets of Tripoli.https://t.co/PzK4AXb3CT#Libya #LibyaReview pic.twitter.com/oj3NXDMV6F — Libya Review (@LibyaReview) December 16, 2021

#Libya tekrar sil baştan!



El Samuh Tugay'ı Lideri Salah Badi, Libya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacağını ve Başkent Trablusgarp'taki tüm kamu kurumlarının kapatılacağını söyledi. #Libya #Trablusgarp pic.twitter.com/uzt3KCvK0R — clicksendromu (@clicksendromu) December 15, 2021

В марте в Ливии утвердили состав нового единого правительства, мандат которого должен был действовать до 24 декабря этого года - до первых в истории страны президентских выборов.

При этом Госсовет Ливии ранее призвал отложить выборы главы государства до 2023 года из-за невозможности их проведения в нынешних условиях. Камнем преткновения стала статья в избирательном законе, дающая право баллотироваться военным. Это открывает путь к выдвижению фельдмаршала Халифы Хафтара, который уже временно сложил с себя полномочия командующего Ливийской национальной армией.