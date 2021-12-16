Украина отказывается от военкоматов

В Украине вместо военных комиссариатов теперь будут территориальные центры комплектования и социальной поддержки, сообщает УНИАН.

Согласно информации Министерства обороны Украины, это предусмотрено внесенными в среду, 15 декабря, на заседании правительства изменениями в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и приеме призывников на военную службу по контракту.

Отмечается, что указанное Положение, утвержденное постановлением Кабинета министров Украины от 21 марта 2002 года №352, приведено в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета".

В частности, изменения касаются унификации терминологии. Так, в тексте Положения "военные комиссариаты" заменяются на "территориальные центры комплектования и социальной поддержки", а "военные комиссары" - на "руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

Кроме того, уточнен порядок оформления учетных документов для лиц с инвалидностью, которые имеют тяжелые заболевания и лишены возможности свободного передвижения.

Также изменения в Положение внесены в части, которые касается совершенствования отдельных вопросов взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, организациями, учреждениями, предприятиями в вопросах учетно-призывной работы.