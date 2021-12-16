Bloomberg назвал главные экономические угрозы наступающего года

Считается, что в наступающем 2022 году мировая экономика перейдет к устойчивому восстановлению после коронакризиса, а повальный рост цен замедлится. Но два года пандемии показали: прогнозы часто не сбываются, сообщает Обозреватель.

Как утверждает Bloomberg, главными рисками для всеобщего благополучия в следующем году будут, в частности, новые штаммы коронавируса и небывало высокие цены.

Омикрон и новые локдауны

Очередная мутация коронавируса породила штамм Омикрон, который характеризуется повышенной заразностью. В то же время, этот тип вируса может оказаться менее смертоносным.

Если эта надежда оправдается, мир сможет вернуться "к чему-то вроде нормального состояния до пандемии", считают эксперты. То есть люди будут больше покупать, бизнес – активнее зарабатывать. В таком случае рост мирового ВВП может составить 5,1%, что выше базового прогноза Bloomberg (4,7%).

А вот если Омикрон окажется и заразным, и смертоносным, странам по всему миру придется вводить жесткие ограничения. Как итог – экономика покатится вниз. Ведь даже относительно короткий возврат к строгому локдауну приведет к замедлению роста ВВП до 4,2%.

Омикрон может сыграть как в пользу экономики, так и наоборот

Слишком высокие цены

В начале 2021 года прогнозировалось, что к концу года в США будет инфляция в 2%. Вместо этого уже она приблизилась к 7%. Американская инфляция влияет на общемировые тенденции. Ведь если в крупнейшей экономике мира растут цены, в условиях открытых рынков это не может не сказаться на других странах.

В ЕС граждане уже жалуются на повышение цен на большинство товаров – от газа до продуктов. От Испании до Швеции рабочие и профсоюзы все чаще требуют заработной платы, которая соответствовала бы инфляции. Последняя в ноябре достигла 4,9%, что является рекордным уровнем для Европы.

И коронавирус – лишь одна из причин стремительного роста цен. Инфляцию, например, ускоряет слишком быстрый рост зарплат в США. Влияют и рекордные европейские цены на энергоносители – из-за этого дорожает продовольствие. Еще одна причина – экология.

"Напряженность в отношениях между Россией и Украиной может вызвать еще один скачок цен на газ. С изменением климата, вызывающим все более разрушительные погодные явления, цены на продукты питания могут продолжать расти" , – перечисляют в Bloomberg.

Продукты дорожают из-за газа, но не только

В свою очередь, дороговизна продовольствия может привести к протестам в беднейших странах мира. Последний скачок цен на продукты питания в 2011 году вызвал волну беспорядков на Ближнем Востоке. Многие страны региона остаются незащищенными и по сей день.

"Народные восстания редко остаются локальными событиями. Риск более широкой региональной нестабильности весьма реален" , – резюмируют аналитики.

Политика. Финансовая и не только

Ужесточение политики Федеральной резервной системы (ФРС) США традиционно создает проблемы для рынков. На этот раз риски усугубляются уже завышенными ценами на активы: индекс S&P 500 близок к формату "пузыря", а цены на жилье достигли уровней ипотечного кризиса в 2007 году, считают эксперты.

Если ФРС трижды повысит ставки в 2022 году и заявит, что не остановится в ближайшее время, миру будет грозить экономическая рецессия, подсчитали в Bloomberg. Кроме того, такая политика может обвалить валюты развивающихся стран (к их числу относится и Украина).

Индекс S&P 500 "раздулся" за 2021 год. Источник: Google Finance

Огромное влияние на мировую экономику оказывают и решения Европейского центрального банка (ЕЦБ). Его действия помогли Европе относительно безболезненно пережить волны коронавируса в 2021 году, но банк рискует потерять политическую поддержку. Например, уже в январе может рухнуть хрупкая проевропейская коалиция в Италии. Выборы во Франции назначены на апрель.

"Если евроскептики получат власть в ключевых экономиках блока, это может нарушить спокойствие на европейских рынках облигаций и лишить ЕЦБ политической поддержки" , – опасаются эксперты.

Еще одна "болевая точка" – отношения между материковым Китаем и Тайванем. Любая эскалация конфликта – от торговой блокады до прямого военного вторжения – может втянуть в него другие крупны страны, в том числе США.

Отношения Китая и Тайваня накаляются

"Война сверхдержав - наихудший случай, но и другие сценарии включают санкции, которые заморозят связи между двумя крупнейшими экономиками мира. При этом тайваньские полупроводники имеют решающее значение для глобального производства почти всей техники – от смартфонов до автомобилей.

Не все потеряно

Конечно, кое-что может пойти и лучше, чем ожидалось. Например, монетарная политика в крупнейших экономиках может не ужесточиться.

Китайские вложения в экологически чистую энергию и доступное жилье, уже намеченные в 14-м пятилетнем плане страны, могут увеличить объем инвестиций. Новое торговое соглашение в Азии – Всестороннее региональное экономическое партнерство – может увеличить экспорт.