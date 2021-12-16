На таможне заблокировали тонны удобрения, применимого во взрывчатках

В Украину пытались ввезти 24 тонны удобрения, которое злоумышленники могут использовать при терактах. Попытку незаконного ввоза пресекли таможенники Одесской области, сообщает УНИАН.

Отмечается, что пресечена попытка незаконного ввоза в Украину товара двойного использования – нитрата калия. Согласно поданным в таможню документам, из Израиля в адрес киевского предприятия перемещался товар "Удобрения минеральные с содержанием двух питательных элементов - азота и калия", вес груза - 24 тонны, информирует пресс-служба Одесской таможни.

Специалисты отобрали пробы товара. Лабораторные исследования показали, что это - нитрат калия водорастворимого для использования в качестве минерального удобрения. В то же время, пояснили в пресс-службе, нитрат калия включен в единый список товаров двойного использования.

"Нитрат калия принадлежит к материалам, которые по своим свойствам могут быть использованы в террористических целях, импорт (ввоз) указанного товара осуществляется с разрешения Госэкспортконтроля" , - заявили в ведомстве.

Одесская таможня проинформировала Управление СБ Украины в Одесской области о правонарушении, предусмотренном ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Груз изъят.