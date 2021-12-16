Под санкции США попали международные сети наркотрафика

Министерство финансов США ввело санкции против 25 физических и юридических лиц из Бразилии, Китая, Мексики и Колумбии, причастных к масштабным схемам контрабанды наркотиков, сообщает Укринформ.

"Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) ввел санкции против 25 субъектов (десяти физических и 15 юридических лиц) в четырех странах" , - указывается в официальном сообщении минфина США.

При этом поясняется, что эти субъекты причастны к распространению запрещенных наркотических веществ и средств их производства по всему миру.

В частности, санкции введены против самой мощной преступной группировки в Бразилии Primeiro Comando Da Capital, занимающейся торговлей наркотиками, убийствами, отмыванием денег. Кроме того, в черном списке оказалась компания из китайского города Ухань и связанные с ней лица, продающие (в том числе в США) фентанил, анаболические стероиды и другие синтетические наркотики.

Под санкции попали группировки и отдельные лица из Шанхая (Китай), а также Мексики и Колумбии, занимающиеся производством и транспортировкой наркотиков.