В Белом доме обеспокоены напряженностью между Баку и Ереваном

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду на встрече с председателем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном выразил обеспокоенность напряженностью между Ереваном и Баку, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Салливан отметил приверженность Соединенных Штатов миру, безопасности и процветанию Армении и Закавказья. Он выразил обеспокоенность продолжающейся напряженностью между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что любые передвижения военных вблизи недемаркированных границ являются провокационными и безответственными" , - говорится в сообщении.

Хорн не уточнила, где именно прошла встреча.