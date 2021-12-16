В Белом доме обеспокоены напряженностью между Баку и Ереваном
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду на встрече с председателем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном выразил обеспокоенность напряженностью между Ереваном и Баку, сообщает ТАСС.
Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
"Салливан отметил приверженность Соединенных Штатов миру, безопасности и процветанию Армении и Закавказья. Он выразил обеспокоенность продолжающейся напряженностью между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что любые передвижения военных вблизи недемаркированных границ являются провокационными и безответственными", - говорится в сообщении.
Хорн не уточнила, где именно прошла встреча.
"Помощник американского лидера приветствовал продолжение контактов между сторонами и отметил готовность США и далее оказывать поддержку мерам по укреплению доверия, урегулированию в регионе как на двусторонней основе, так и в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Салливан приветствовал вчерашнее заявление относительно того, что Турция и Армения назначат спецпредставителей для обсуждения процесса нормализации отношений. Салливан выразил признательность премьер-министру [Армении] Николу Пашиняну за участие в "Саммите за демократию" и отметил наше тесное сотрудничество по реформам, созданию демократических институтов и экономическому развитию Армении", - добавила Хорн.