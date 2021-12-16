В США допускают ограничение вакцинации J&J - WP

Консультанты по вакцинам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обсудят возможные ограничения на использование вакцины Johnson & Johnson в Штатах из-за образования тромбов, сообщает Украинская правда.

Как пишет Washington Post﻿﻿, прививка Johnson&Johnson была связана с редким и тяжелым типом тромбов, из-за чего использование этой вакцины было прекращено на 10 дней в апреле. С этой проблемой столкнулись шесть женщин – это были единственные известные случаи на более семи миллионов людей, которые сделали прививки в Штатах в то время. Одна из женщин скончалась. Ограничение было снято после осмотра, который определил, что польза вакцины перевешивает риски.

Отмечается, что консультанты CDC собираются в четверг. Консультативному комитету по практике иммунизации представят новые данные, которые, вероятно, свидетельствуют, что частота образования тромбов у людей, получивших прививку Johnson&Johnson, увеличилась с апреля, хотя проблема все еще редка. По словам федерального чиновника, знакомого с ситуацией, в связи с этой проблемой погибли около девяти человек.

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) на этой неделе сообщило, что самый высокий уровень сообщений о проблемах со сгустками – около одного случая на 100 тысяч доз – был у женщин в возрасте от 30 до 49 лет.

После рассмотрения данных ожидается голосование по обновлению рекомендаций по использованию вакцины. Варианты включают оставить текущую рекомендацию для вакцинации Johnson&Johnson любого лица от 18 лет. Другой вариант – это рекомендовать вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna по сравнению с Johnson&Johnson.

Любые изменения в использовании вакцины, вероятно, будут касаться как начальных одноразовых прививок, так и бустеров. Такая рекомендация должна быть одобрена директором CDC Рошель Валенски, чтобы стать официальной рекомендацией агентства.