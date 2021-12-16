"Заграничное" наследство: как получить имущество от иностранных родственников

Неожиданные обстоятельства могут застать не только в любой момент, но и в любом месте. Например, что делать, если вам оставили наследство, которое находится за пределами родной страны, или когда имущество в Украине, а наследодатель – за границей, сообщает Сегодня.

Вместе с экспертом по вопросам наследования, адвокатом Адвокатского объединения "ЛЕКС ПЛЮС" Юлией Самборской попробуем разобраться в юридических тонкостях этого процесса.

Для начала процесса оформления "иностранного наследства" наследнику следует обратиться к нотариусу в Украине и получить свидетельство о праве на наследство, говорит эксперт.

Законодательством предусмотрена четкая форма такого свидетельства и то, что оно выдается для предъявления на территории тех государств, с которыми Украиной не заключен международный договор о правовой помощи.

Как получить свидетельство?

Для получения указанного свидетельства наследники подают заявление о принятии или отказе от наследства по месту открытия наследства.

"Нотариус должен проверить наличие международного договора о правовой помощи, консульского соглашения или конвенции со страной, в которой находится наследство, а затем подготовить и направить запросы в компетентные органы этой страны. Такие международные документы Украиной заключены более чем с 20 странами мира" , – рассказывает Юлия Самборская.

Почему важно узнать наличие международного договора?

Потому что наличие такого документа значительно облегчит бюрократические процедуры принятия наследства.

Например, между Украиной и странами бывшего СССР действует Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Она определяет, что граждане договорных сторон могут наследовать на территориях других договорных сторон имущество или права по закону или по завещанию на равных условиях и в том же объеме, как и граждане настоящей Договаривающейся Стороны.

Совершение нотариальных действий за границей возлагается также на консульские учреждения Украины. То есть для получения свидетельства о праве на наследство или охране наследственного имущества следует обращаться именно туда.

В консульское учреждение наследнику нужно предоставить:

оригинал паспорта для выезда за границу (в случае потери загранпаспорта заявитель должен предоставить внутренний паспорт гражданина Украины (оригинал)),

фотокопию первой страницы загранпаспорта заявителя или фотокопии страниц с отметками внутреннего паспорта гражданина Украины;

копию свидетельства о смерти наследодателя;

копию завещания (при наличии), а также заполнить и предоставить заявление об отказе или принятии наследства.

"Также важно не забывать, где бы ни находилось наследство и наследодатель, для принятия наследства существуют срок, по общему правилу шести месяцев, пропуск которого без наличия уважительной причины может угрожать наследнику потерей всего наследственного имущества" , – предупреждает адвокат.

Свидетельство о наследстве предусматривает сведения о наследниках и размере доли в наследственном имуществе, если наследников больше, чем один.

Трудности в оформлении наследства главным образом заключаются в определении права наследования, то есть определением по законодательству какой страны будет происходить оформление наследства.

Законом Украины регламентировано, что наследственные отношения регулируются правом государства, в котором наследодатель имел последнее место жительства, если он не указал в завещании государство, гражданином которого он являлся.

Выбор права наследодателем будет недействительным, если после составления завещания его гражданство поменялось.

Также определено, что наследование недвижимости регулируется правом государства, на территории которого она расположена, а имущество, подлежащее государственной регистрации в Украине – правом Украины.

В случае, если объектов недвижимого имущества несколько и их местонахождение разное, местом открытия наследства является местонахождение одного из объектов этого имущества по выбору наследников.

Место открытия наследства подтверждается:

справкой жилищно-эксплуатационной организации;

справкой правления жилищно-строительного кооператива о регистрации (постоянное место жительства) наследодателя;

записью в домовой книге о регистрации (постоянное место жительства) наследодателя;

справкой адресного бюро;

справкой райвоенкомата о том, что наследодатель до призыва на военную службу проживал по соответствующему адресу.

При этом следует не забывать, что ни в коем случае место открытия наследия не может подтверждаться свидетельством о смерти, подчеркнула эксперт.

"Если же однозначно определить место открытия наследства на основании вышеуказанных сведений и/или документов не удалось, в таком случае органом, который ответит на этот вопрос будет суд" , – говорит Самборская.

В суд следует обратиться с заявлением об установлении юридического факта места открытия наследства, но нужно быть готовым к тому, что данный процесс будет длиться не один год.

Решение суда, вступившее в законную силу, и станет тем документом, который подтвердит место открытия наследства.