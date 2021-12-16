Похожи на банальную простуду: названы симптомы штамма Омикрон

Проявления коронавируса при заражении штаммом Омикрон больше похожи на простуду, нежели на COVID-19. Это вызывает путаницу и приводит к тому, что часть инфицирований им просто не фиксируется, сообщает Обозреватель.

На такую особенность нового варианта указал британский ученый, который создал приложение для отслеживания симптомов коронавирусной болезни.

Так, профессор Тим Спектор говорит, что большинство проявлений заболевания при штамме Омикрон были такими же, как и при банальной простуде: зараженные жаловались на головные боли, боль в горле, насморк, усталость и чихание.

Учитывая это, специалист призвал людей с симптомами простуды, а не только с классическими проявлениями коронавируса, проходить тестирование на диагностику болезни методом ПЦР.